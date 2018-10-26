2018-10-26T09:00:40+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии выясняют обстоятельства загадочной гибели 10 коров

По некоторым данным, животных отравили химикатами: из их глаз текла кровь, а животы были раздуты
Элина ОГАНЕСЯН
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В Еврейской автономии выясняют обстоятельства загадочной гибели 10 коровВ Еврейской автономии выясняют обстоятельства загадочной гибели 10 коровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера жительница села Бабстово обратилась в отделение полиции с завлением. Женщина рассказала правоохранителям о том, что при неизвестных обстоятельствах погибли десять ее коров. Они паслись на пастбище, спустя некоторое время часть скота отбилась от стада, и вот их нашли мертвыми на соевых полях. Очевидцы не исключают, что животных могли отравить химикатами. Такая версия возникла из-за того, что животы коров были раздуты, а из глаз текла кровь. Более того, на земле нашли присыпанные пакеты с непонятным веществом красного цвета.

- Прокуратура проводит проверку по сообщению о гибели сельскохозяйственных животных в селе Бабстово, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.

Все химикаты, найденный на месте гибели коров, уже отправлены на лабораторные исследования. Эксперты выяснят, могли ли эти вещества стать причиной смерти скота. Доследственную проверку одновременно с прокуратурой проводят и сотрудники полиции.

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