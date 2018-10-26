Хабаровчанам рассказали, как распознать контрафактный алкоголь

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-26T09:23:15+03:00

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В Хабаровском крае стали меньше торговать контрафактным алкоголем. Об этом сообщили в Росалкогольрегулировании. В основном таких результатов удалось добиться за счет внедрения ЕГАИС. Благодаря этой системе выявляют магазины, торгующие без лицензии, а также случаи отравления алкоголем.

- Сейчас в регионе нелегальный оборот алкогольной продукции составляет 25 процентов от общего оборота спиртного, до введения ЕГАИС это показатель равнялся 37 процентам при среднероссийском показателе – 38 процентов. В 2017 году Хабаровский край оказался на девятом месте в рейтинге легальности, а во втором квартале 2018 году опустился на четвертое место, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Искать контрафакт могут не только контролирующие органы, но и обычные жители. Вовремя обнаруженный нелегальный алкоголь точно не сможет навредить человеческому здоровью. Чтобы нате бутылку «паленого» спиртного, нужно скачать с сайта «Росалкогольрегулирование» на телефон мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко». С помощью программы можно просканировать QR-код с чека и получить подробную информацию о продукте. Если марка не распознается, значит, продукция попалась нелегальная.

В рамках предложений для развития бизнеса в регионе рассматривают возможность сократить срок выдачи лицензии на продажу алкоголя с 30 до 25 дней. Кроме того, чиновники обсуждали варианты поправок в федеральное законодательство, которые помогут бизнесменам избежать потерь и не дадут им уйти в тень.

Есть предложение пойти на уступки предпринимателям, которые уже оплатили госпошлину, но рискуют не получить лицензию из-за долгов по налогам и проблем с правоустанавливающими документами. В этом случае хотят предоставить время для исправления недочетов, чтобы не потерять уплаченную госпошлину, размер которой составляет от 65 до 325 тысяч рублей в зависимости от срока действия лицензии.