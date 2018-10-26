2018-10-26T11:17:14+03:00
Происшествия

Пьяный хабаровчанин разозлил свою сожительницу одной короткой, но очень обидной фразой

За это мужчина поплатился жизнью
Ольга КИВА
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Пьяный хабаровчанин разозлил свою сожительницу одной короткой, но очень обидной фразойПьяный хабаровчанин разозлил свою сожительницу одной короткой, но очень обидной фразойФото: Тимур ХАНОВ
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В Хабаровске по подозрению в убийстве задержали 28-летнюю женщину. По версии следствия, она лишила жизни своего сожителя, который посмел ее обидеть. К слову, одной фразы, произнесенной погибшим, хватило, чтобы разозлить фигурантку. Оба были под хмельком и явно не контролировали себя.

- Потерпевший и задержанная устроили застолье дома в поселке Геогиевка. Они выпивали и в какой-то момент начали ссориться. Мужчина ударил женщину по голове рукой и сказал, что она ничего ему за это сделать не сможет, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Но женщина оказалась не такой простой, какой казалась. В гневе она схватила нож и с силой ударила им собутыльника несколько раз в грудь. Травмы оказались смертельными – мужчина умер.

Позже выяснилось, что у женщины уже были судимости. Задержанная мадам отсидела срок за грабеж и угрозу убийством. Против нее завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается.

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