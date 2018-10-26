2018-10-26T10:24:14+03:00
Общество

Хабаровский край готов к зиме почти на 100 процентов

Еще идут ремонтные работы на водопроводах и канализационных сетях
Ольга КИВА
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Хабаровский край готов к зиме почти на 100 процентовХабаровский край готов к зиме почти на 100 процентовФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги работы по подготовке к зиме. На данный момент к теплу подключили 19 муниципальных районов региона, но подготовка коммунальной структуры еще не закончилась. Сейчас край подготовлен к зимнему периоду на 99 процентов.

Привели в порядок все котельные их в регионе 447. Также отремонтировали все дизель-генераторы, 99 процентов трансформаторных подстанций и 97 процентов линий электропередач. На данный момент перевыполнили план по ремонту теплотрасс, на восстановление водопроводов и канализационных сетей еще предстоит сделать упор. Отдельное направление в рамках подготовки к зиме – промывка труб и опрессовка, которые выполнены на 100 процентов, - сообщил Владимир Орлов, начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства ЖКХ края.

Ситуация, когда отопление уже подается, а текущие ремонты еще идут - это норма. По закону, подготовка к зиме может продолжаться вплоть до 15 ноября. Процесс подготовки региона к отопительному периоду на контроле главы региона.

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