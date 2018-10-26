2018-10-26T10:55:51+03:00
Общество

В салонах городских автобусов в Хабаровске появятся видеокамеры

Это поможет контролировать качество оказываемых населению услуг
Ольга КИВА
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В салонах городских автобусов в Хабаровске появятся видеокамерыВ салонах городских автобусов в Хабаровске появятся видеокамерыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске обсудили возможности улучшить качество обслуживания населения. Речь идет об общественном транспорте. По статистике, каждая десятая дорожная авария в городе происходит с участием общественного транспорта. Из них каждая третья случается по вине водителя автобуса.

- Специалисты подсчитали, что за девять месяцев этого года в таких авариях пострадали 68 человек. Этот показатель увеличился по сравнению с данными прошлого года, - рассказали в пресс-службе правительства края.

После тщательного анализа информации эксперты пришли к выводу, что аварии чаще всего случаются из-за нарушения водителями правил маневрирования. Вторая, часто встречающаяся причина – нарушение правил перевозки пассажиров. Из-за водителей-лихачей пассажиры часто падают и травмируются.

Чтобы исправить эту ситуацию в городе предложили установить камеры видеонаблюдения в салонах автобусов. Для этого уже разрабатывают график оснащения общественного транспорта, выполнить который собираются в ближайшие три месяца.

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