СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-26T11:37:24+03:00

В Хабаровском крае осужденные собрали рекордный урожай картофеля, кабачков и фруктов Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Все овощи пойдут на питание заключенных в исправительных учреждениях региона

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Главными овощеводами краевого управления Федеральной службы исполнения наказаний выступают осужденные колонии-поселения №22, расположенной в селе Заозерное. В этот раз им удалось вырастить 20 тонн кабачков, около 40 тонн капусты и более 300 тонн картофеля. С погодой осужденным-овощеводам повезло.

- В настоящее время часть овощей направлена на переработку. Засаливается половина собранной капусты и кабачки. Все собранные овощи в свежем и переработанном виде, согласно государственным контрактам, будут распределены между исправительными учреждениями региона. Поставки урожая на склады уже началась, - рассказала Екатерина Чеченец, сотрудник пресс-службы УФСИН Хабаровского края.

После сбора урожая осужденные не сидят без дела - сейчас на полях колонии-поселения завершаются подготовительные работы к посевной следующего года.