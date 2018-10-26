Комсомольчанин пытался рассчитаться по долгам вырученными от продажи чужого авто деньгами

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-26T11:14:37+03:00

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В городе Юности задержали 34-летнего горожанина, которого обвиняют в мошенничестве. Фигурант не был великим комбинатором, но быстро сообразил, что на доверии автовладелицы можно неплохо нажиться. Женщин сама попросила его о помощи без труда оформила на него доверенность на продажу машины. Часть уговора задержанный выполнил – продал транспорт, а вот деньги он отдавать женщине не собирался.

- Когда мужчина получил документы и иномарку, он перестал выходить на связь с потерпевшей. Женщина почувствовала неладное и обратилась в полицию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось во время расследования, подозреваемый все деньги – 120 тысяч рублей, полученные от продажи чужого авто, потратил на погашение своих долгов. Против комсомольчанина возбудили уголовное дело. На время следствия фигуранта отпустили на свободу под подписку о невыезде.