2018-10-26T12:20:35+03:00
Общество

Хабаровчан приглашают пройти «экзамен» на ГТО

Единый день тестирования назначили на 10 утра 27 октября
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Если вы не знаете, как провести выходной день, и единственное, что приходит вам на ум - это лежать на диване и смотреть телевизор, то информация специально для вас. Настало время размять суставы и показать, на что вы способны, потому что в Хабаровске стартует тестирование по выполнению норм ГТО. Единый «экзаменационный» день назначили на 27 октября. Проверить можно будет свои силы в челночном беге, скандинавской ходьбе, метании спортивного снаряда, подтягивании, прыжках в длину и стрельбе из электронного оружия.

- В управлении по физической культуре и спорту напоминают горожанам, которые начали сдавать нормативы в этом году, что весь комплекс ГТО необходимо выполнить до конца текущего года, - отмечают в пресс-службе администрации Хабаровска. -Единый день тестирования пройдёт по адресу: улица Королёва, 4. Начало в 10:00.

Не забывайте, что регистрация на участие в тестировании по ГТО начнется за час до начала спортивных олимпиад - 9:00. С собой кроме боевого настроения нужно взять паспорт.

Своё участие в мероприятии необходимо подтвердить по телефонам: 47-05-71, 47-02-81, 46-09-46, либо направить списки участников на электронную почту: gto.hab27@mail.ru.

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