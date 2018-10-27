Матч «Амур» - «Ак Барс» 26 октября: «Тигры» достойно уступили действующему чемпиону КХЛ

СЕГОДНЯ 05:21 2018-10-27T05:21:54+03:00

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В минувшую пятницу, 27 октября, на льду «Платинум арены» схлестнулись «Амур» и «Ак Барс». В заключительном домашнем матче хабаровчане дали бой действующему обладателю кубка Гагарина, но не смогли повторить прошлогоднее достижение - победить казанцев в основное время.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Амур», счет в напряженном матче открыли хабаровчане. В первом периоде «Ак Барс» остался в меньшинстве - Клинкхаммер отправился на скамейку штрафников. «Тигры» времени не теряли и атаковали ворота казанцев. Если с первой волной голкипер «барсов» справился, то против мощного выстрела Файзуллина из правого круга вбрасывания выступить не смог. Счет 1:0.

Первый период хабаровчане напористо, но на последней секунде Воробьев заработал удаление. С началом второй двадцатиминутки «барсы» словно поселились в зоне «тигров», что дало результат - шайба в воротах «Амура» и счет 1:1. Теперь инициатива перешла к окрыленному «Ак Барсу» и как следствие второй гол. Игра «тигров» окончательно расклеилась.

В третьем периода «Амур» собрался и оставил на льду все силы. Хабаровчане то и дело создавали острые моменты у ворота казанцев, но тщетно. Сравнять счет у «тигров» не вышло - «барсы» сходу забросили мяч в ворота Аликина - 1:3 в пользу гостей. Однако радоваться гостям оставалось пять минут. Второй раз за матч шайбу в ворота действующего чемпиона отправил Файзуллин, кстати, воспитанник «Ак Барса».

Напор «Амур» не снизил и вполне имел все шансы перевести игру в овертайм. Однако хабаровчанам не удалось не только сравнять счет - на 59 минуте Клинкхаммер стремительно двигался к пустым воротам «тигров», на нем сфолили, и шайбу засчитали, несмотря на то, что она не пересекла «ленту». Счет 2:4, победа за «Ак Барсом». Кстати, это 500 выигрыш Зинэтулы Билялетдинова на посту главного тренера казанцев.