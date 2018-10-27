2018-10-27T11:52:45+03:00
Происшествия

Житель Хабаровска из-за ссоры с поножовщиной отправится в тюрьму

Тяжкие телесные повреждения мужчина нанес своему коллеге
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Житель Хабаровска из-за ссоры с поножовщиной отправится в тюрьмуЖитель Хабаровска из-за ссоры с поножовщиной отправится в тюрьмуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На три с половиной года отправится в тюрьму житель Хабаровского края за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказался житель поселка Джонка, который находится в Нанайском районе региона. В ходе разбирательств удалось выяснить, что возбуждению уголовного дела предшествовала ссора несдержанного сельчанина с сотрудником АО «Вагонная ремонтная компания». Фигурант в тот злополучный день находился на территории депо, где работал потерпевший. Обвиняемый, по сообщению надзорного ведомства, нанес мужчине телесные повреждения и колото-резанные раны.

Истекающего кровью оппонента госпитализировали, а вот сельчанин попал под следствие по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за данное преступление - до десяти лет тюрьмы. Но суд Железнодорожного района постановил лишить свободы сельчанина на 3,6 года колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил. Кстати, до этого злоумышленник уже был судим.

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