В Хабаровском крае завершается навигация по Амуру

СЕГОДНЯ 07:04 2018-10-27T07:04:32+03:00

Из-за низкого уровня рек в начале года пассажиропоток уменьшился на несколько десятков тысяч человек

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С завтрашнего дня (28 октября) в регионе завершится речная навигация по Амуру. Теперь добраться до отдаленных районов и поселений края можно будет только по воздуху.

Как сообщает пресс-пресс-служба правительства Хабаровского края, за полгода перевезено более 300 тысяч человек. Если сравнивать с прошлым годом, то число пассажиров уменьшилось на 57 тысяч. Тому причиной перевозчики называют низкий уровень Амура, Тунгуски и реки Кур.

- Теплоходы временно не ходили до остановок «Девятый километр» и «Десятый километр», до сел Новокуровка, Победа, Денисовка, Касьяновка. Несмотря на это, навигацию отработали как положено, жалоб от пассажиров не поступало, - сообщил Игорь Меерсон, гендиректор компании-перевозчика.

Решали проблему с помощью авиации - в мае и июне почту и пенсии в села Новокуровка и Победа доставлялись вертолетом Ми-8.

Кстати, в этом году на поддержку перевозчиков из казны крав выделено 104 миллиона рублей. В 2017-м эта цифра была на 27 миллионов рублей меньше.

- В эту навигацию цена билетов и расписание движения теплоходов остались такими же, как и в прошлом году. Еще один положительный момент - спустя пять лет возобновился маршрут «Амурск – Вознесенское». В бюджете Амурского района на субсидирование линии предусмотрено 1,2 миллиона рублей, - сказал Владимир Березовский, начальник управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов министерства промышленности транспорта региона.

Но на этом транспортное сообщение с отдаленными районами и поселениями не прекращено. С 5 ноября вновь запустят рейсы по маршруту Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Богородское. Они будут выполняться дин раз в неделю по понедельникам. Полеты вертолет по маршруту Хабаровск – Новокуровка будут организованы два раза в неделю по понедельникам и средам.