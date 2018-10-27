2018-10-27T07:04:32+03:00
Общество

В Хабаровском крае завершается навигация по Амуру

Из-за низкого уровня рек в начале года пассажиропоток уменьшился на несколько десятков тысяч человек
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
В Хабаровском крае завершается навигация по АмуруВ Хабаровском крае завершается навигация по АмуруФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

С завтрашнего дня (28 октября) в регионе завершится речная навигация по Амуру. Теперь добраться до отдаленных районов и поселений края можно будет только по воздуху.

Как сообщает пресс-пресс-служба правительства Хабаровского края, за полгода перевезено более 300 тысяч человек. Если сравнивать с прошлым годом, то число пассажиров уменьшилось на 57 тысяч. Тому причиной перевозчики называют низкий уровень Амура, Тунгуски и реки Кур.

- Теплоходы временно не ходили до остановок «Девятый километр» и «Десятый километр», до сел Новокуровка, Победа, Денисовка, Касьяновка. Несмотря на это, навигацию отработали как положено, жалоб от пассажиров не поступало, - сообщил Игорь Меерсон, гендиректор компании-перевозчика.

Решали проблему с помощью авиации - в мае и июне почту и пенсии в села Новокуровка и Победа доставлялись вертолетом Ми-8.

Кстати, в этом году на поддержку перевозчиков из казны крав выделено 104 миллиона рублей. В 2017-м эта цифра была на 27 миллионов рублей меньше.

- В эту навигацию цена билетов и расписание движения теплоходов остались такими же, как и в прошлом году. Еще один положительный момент - спустя пять лет возобновился маршрут «Амурск – Вознесенское». В бюджете Амурского района на субсидирование линии предусмотрено 1,2 миллиона рублей, - сказал Владимир Березовский, начальник управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов министерства промышленности транспорта региона.

Но на этом транспортное сообщение с отдаленными районами и поселениями не прекращено. С 5 ноября вновь запустят рейсы по маршруту ХабаровскКомсомольск-на-Амуре – Богородское. Они будут выполняться дин раз в неделю по понедельникам. Полеты вертолет по маршруту Хабаровск – Новокуровка будут организованы два раза в неделю по понедельникам и средам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане смогут бесплатно съездить в женский монастырь
Сотни людей остались без холодной воды в Хабаровске
Матч «Амур» - «Ак Барс» 26 октября: «Тигры» достойно уступили действующему чемпиону КХЛ
Погода в Хабаровске на 27 октября 2018 года: днем до +10, сильный дождь
Хабаровчан приглашают пройти «экзамен» на ГТО
В Хабаровском крае осужденные собрали рекордный урожай картофеля, кабачков и фруктов
Комсомольчанин пытался рассчитаться по долгам вырученными от продажи чужого авто деньгами
В салонах городских автобусов в Хабаровске появятся видеокамеры
Хабаровский край готов к зиме почти на 100 процентов
Пьяный хабаровчанин разозлил свою сожительницу одной короткой, но очень обидной фразой
Хабаровчанам рассказали, как распознать контрафактный алкоголь
В Еврейской автономии выясняют обстоятельства загадочной гибели 10 коров
«Мы людей на улице не оставим»: Губернатор Хабаровского края провел заседание с застройщиками обманутых дольщиков
Аэропорт Хабаровска переходит на «зимнее время»
Хабаровская молодежь училась зарабатывать деньги и решала, как жить дальше
Комсомольчан обеспечили природным газом
Хабаровчанин заставил полицейских искать якобы угнанное авто
Холодную воду отключат в Хабаровске 27 октября
Пожар в частных домах в Хабаровске: огонь бушевал на улице Моховой
В Хабаровском крае пропавшего в районе реки Тауян мужчину еще не нашли