Хабаровчане смогут бесплатно съездить в женский монастырь
Между краевой столицей и Петропавловском женским монастырем начнет курсировать бесплатный автобус. Об этом сообщает пресс - служба Хабаровской епархии.
В сообщении митрополии отмечается, что бесплатный автобус будет курсировать еженедельно. Маршрут: от Хабаровска до женского монастыря святых первоверховных апостолов Петра и Павла села Петропавловка и обратно.
В Хабаровской епархии подчеркнули, что опознать автобус просто - на лобовом стекле машины имеется надпись: «Монастырь». Каждое воскресенье общественный транспорт будет ждать всех желающих в 7:00 часов утра у гостиницы на автовокзале. Обратный путь из в краевую столицу автобус будет держать в 14:00 часов дня.
Для уточнения информации можно связаться с ответственными лицами по телефонам: 8-914-409-90-35 или 8-914-190-24-56.