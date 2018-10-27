2018-10-27T10:08:31+03:00
Общество

Хабаровчане смогут бесплатно съездить в женский монастырь

Автобус будет курсировать по воскресеньям
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Хабаровчане смогут бесплатно съездить в женский монастырьХабаровчане смогут бесплатно съездить в женский монастырьФото: Евгения ГУСЕВА
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Между краевой столицей и Петропавловском женским монастырем начнет курсировать бесплатный автобус. Об этом сообщает пресс - служба Хабаровской епархии.

В сообщении митрополии отмечается, что бесплатный автобус будет курсировать еженедельно. Маршрут: от Хабаровска до женского монастыря святых первоверховных апостолов Петра и Павла села Петропавловка и обратно.

В Хабаровской епархии подчеркнули, что опознать автобус просто - на лобовом стекле машины имеется надпись: «Монастырь». Каждое воскресенье общественный транспорт будет ждать всех желающих в 7:00 часов утра у гостиницы на автовокзале. Обратный путь из в краевую столицу автобус будет держать в 14:00 часов дня.

Для уточнения информации можно связаться с ответственными лицами по телефонам: 8-914-409-90-35 или 8-914-190-24-56.

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