Рекордный «Кусун» запущен в продажу в Хабаровске

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-27T13:24:42+03:00

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В одной из популярных торговых сетей краевой столицы в массовую продажу запущен дальневосточный холодный чай «Кусун». Именно с этим напитком Хабаровск в очередной раз вошел в Книгу рекордов России - а августе на фестивале мороженного его попробовали 20 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, «Кусун» был выведен на рынок за короткий срок. Авторский состав напитка был доработан перед запуском в массовое производства. В состав холодного чая входят гриб чага, брусника, чабрец и дальневосточная роза, поэтому срок его хранения всего 30 суток.

- Напиток «Кусун» уникальный, пока на рынке аналогов нет. Благодаря производству чая, производитель расширил ассортимент, на предприятии появляются рабочие места и дополнительные оборотные средства. Кроме того, в крае увеличивается индекс производства напитков, а это плюс к налогам в бюджет. Обязательное условие - доступная цена напитка для населения. В торговой сети она составит 49 рублей 98 копеек, - сообщил Николай Крецу, и.о. главы комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края.