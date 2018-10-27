2018-10-27T08:47:04+03:00
Общество

Сотни людей остались без холодной воды в Хабаровске

Набрать воды оставшиеся без коммунальной услуги хабаровчане смогут из автоцистерны
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сотни людей остались без холодной воды в ХабаровскеСотни людей остались без холодной воды в ХабаровскеФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Плановые работы в районе детской больницы имени Пиотровича (Прогрессивная, 6) оставили без холодной воды почти целый микрорайон. С 8:00 утра до 24:00 ночи у людей не будет коммунальной услуги.

Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», холодной воды нет в домах под номерами 32, 34, 34а, 36 по Краснореченской улице. Коммунальная услуга временно отсутствует у жильцов домов №№ 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и в детской больнице имени Пиотровича. Без воды также сидят люди на улицах Кутузова (дома под номерами 3, 3а), Герцена (№ 8а), Ворошилова (№№ 11, 13, 13а).

- В Хабаровске построен новый водовод, который сделает надежнее водоснабжение детской больницы имени Пиотровича. Приносим свои извинения и просим людей отнестись с пониманием. Постараемся завершить работы качественно и в срок, - отметил Владимир Елчев, и.о. заместителя директора МУП «Водоканал» по эксплуатации.

Воду будет подвозить автоцистерна. К детской больнице машина подъедет в 24:00. В 16:00 автоцистерна обеспечит водой жильцов домов №№ 11,13 и 13а по улице Ворошилова.

В 16:00 и 18:00 автоцистерна поддет к домам №№ 32,34, 34а, 36 по Краснореченской и № 7 по Прогрессивной.

В 18:00 и 20:00 воды смогут набрать жители домов №№ 9, 11, 13, 15 по Прогрессивной, №№ 3, 3а по Кутузова и № 8а по Герцена.

У Прогрессивной 17, 19 и 21 автоцистерна будет в 20:00 и 22:00. К Прогрессивной 23, 25, 27 и 29 машина подъедет в 22:00 и в 24:00.

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