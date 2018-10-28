2018-10-28T02:57:05+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 28 октября 2018 года: днем до +5, мокрый снег с дождем

Осадки также ожидаются на большей части региона
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 28 октября 2018 года: днем до +5, мокрый снег с дождемПогода в Хабаровске на 28 октября 2018 года: днем до +5, мокрый снег с дождемФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Биробиджане небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-16 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +3+5.

В Хабаровске небольшие осадки виде мокрого снега. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +3+5.

В Бикине возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +5+7.

В Советской Гавани ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10. Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега.

В Комсомольске-на-Амуре ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +3+5.

В Чегдомыне ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +2+4.

В Николаевске-на-Амуре осадки в виде мокрого снега. Ветер восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем -6-8.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1-1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на хлебозаводе в Комсомольске-на-Амуре: загорелась одна из электропечей
Рекордный «Кусун» запущен в продажу в Хабаровске
Житель Хабаровска из-за ссоры с поножовщиной отправится в тюрьму
Хабаровчане смогут бесплатно съездить в женский монастырь
Сотни людей остались без холодной воды в Хабаровске
В Хабаровском крае завершается навигация по Амуру
Матч «Амур» - «Ак Барс» 26 октября: «Тигры» достойно уступили действующему чемпиону КХЛ
Погода в Хабаровске на 27 октября 2018 года: днем до +10, сильный дождь
Хабаровчан приглашают пройти «экзамен» на ГТО
В Хабаровском крае осужденные собрали рекордный урожай картофеля, кабачков и фруктов
Комсомольчанин пытался рассчитаться по долгам вырученными от продажи чужого авто деньгами
В салонах городских автобусов в Хабаровске появятся видеокамеры
Хабаровский край готов к зиме почти на 100 процентов
Пьяный хабаровчанин разозлил свою сожительницу одной короткой, но очень обидной фразой
Хабаровчанам рассказали, как распознать контрафактный алкоголь
В Еврейской автономии выясняют обстоятельства загадочной гибели 10 коров
«Мы людей на улице не оставим»: Губернатор Хабаровского края провел заседание с застройщиками обманутых дольщиков
Аэропорт Хабаровска переходит на «зимнее время»
Хабаровская молодежь училась зарабатывать деньги и решала, как жить дальше
Комсомольчан обеспечили природным газом
Хабаровчанин заставил полицейских искать якобы угнанное авто
Холодную воду отключат в Хабаровске 27 октября
Пожар в частных домах в Хабаровске: огонь бушевал на улице Моховой
В Хабаровском крае пропавшего в районе реки Тауян мужчину еще не нашли