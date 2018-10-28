Погода в Хабаровске на 28 октября 2018 года: днем до +5, мокрый снег с дождем
В Биробиджане небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-16 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +3+5.
В Хабаровске небольшие осадки виде мокрого снега. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +3+5.
В Бикине возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +5+7.
В Советской Гавани ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10. Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега.
В Комсомольске-на-Амуре ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +3+5.
В Чегдомыне ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +2+4.
В Николаевске-на-Амуре осадки в виде мокрого снега. Ветер восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем -6-8.
В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1-1.