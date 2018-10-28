СЕГОДНЯ 04:24 2018-10-28T04:24:48+03:00

Пожар на хлебозаводе в Комсомольске-на-Амуре: загорелась одна из электропечей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пожарные расчеты 26 октября оперативно отправили на хлебозавод Комсомольска-на-Амуре. Здесь горела одна из печей в цехе для выпечки хлебобулочных изделий. О возгорании на пульт пожарно-спасательной службы города сообщили в 19:12.

- Прибывшие огнеборцы во время разведки обнаружили тлеющий утеплители электропечи. Оборудование на тот момент уже было отключено от электросети, само возгорание потушили работники предприятия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До прибытия пожарных из цеха самостоятельно вышли на улицу шесть человек. Приехавшим огнеборцам оставалось только провести проливку утеплителя, чтобы свести к нулю риск повторного возгорания.

Сейчас устанавливают причины пожара. Среди возможных версий - нарушения технологического процесса. Со слов руководства предприятия, происшествие никак не повлияло на производственный процесс, работа продолжается в штатном режиме.