Для обитателей заповедника в Хабаровском крае устроили зоны «общепита»

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-28T10:26:26+03:00

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В национальном парке «Анюйском» заготовили подкорму для животных. Это необходимо, чтобы помочь обитателям заповедных лесов пережить голодные зимние времена. В рамках подготовки к холодному периоду уже завезли порядка 40 тонн овса, которым собираются подкармливать изюбрей, кабанов и косуль.

- Осенью животные могут найти еще много доступной пищи, поэтому кабаны не часто бывают на подкормочных площадках. Когда выпадает первый снег и начинаются морозы, ситуация меняется – животных возле зон «общепита» становится больше, - прокомментировали в ФГУП «Заповедное Приамурье».

На данный момент в национальном парке «Анюйский» оборудовано более 30 подкормочных площадок. Здесь животные получают необходимую подкормку, которая помогает пережить холодную зиму. В частности речь за едой к таким зонам общепита приходят и главные обитатели заповедных лесов – тигры.