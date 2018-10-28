СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-28T07:28:32+03:00

На воспитание будущих патриотов в Хабаровском крае потратят больше двух миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае на три молодежных проекта по воспитанию будущих патриотов выделили два миллиона рублей. Финансовую поддержку организаторы получат в качестве приза за победу в конкурсе Росмолодежь. Деньги на реализацию задуманного общественным объединениям выделят из федерального бюджета.

- Хабаровский край вошел в число лидеров по сумме привлеченных средств и количеству поданных проектов. Всего на ежегодный федеральный конкурс поступило 286 заявок, победителями признали 48 патриотических проектов, которым в общей сложности выделят больше 45 миллионов рублей, - отметили в комитете по молодежной политике правительства края.

Субсидию получили проекты «Школа поисковика – 2018», «Оружие Победы» и «Огонь Батарея!» Суть первого заключается в обучении молодежи поиску, эксгумации незахороненных погибших солдат, работе с единой системой учета результатов поисковых работ в стране. В планах организаторов сводный краевой отряд отправится в экспедицию в село Васильевка Бикинского района в марте 2019 года. В этом месте в 1921-1922 годах шли бои между войсками Народно-революционной армии Дальневосточной республики и Белоповстанческой армии.

В рамках проекта «Оружие Победы» закупят вооружение времен Великой Отечественной войны и комплекты снаряжения солдат японской армии. Оно понадобится, чтобы создать новое направление в военно-исторической реконструкции – «Советско-японская война». По сути, это будет наглядное учебное пособие, необходимое для Уроков Живой истории.

Цель проекта «Огонь, батарея!» - найти и сохранить оборонные объекты, расположенные на территории Николаевского муниципального района. Участники этого движения будут обследовать пулеметные долговременные огневые точки правобережного сектора обороны на Нижнем Амуре, создавать 3-D макеты и составлять информационные карты.