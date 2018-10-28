Сильнейшие дальневосточные бильярдисты пытаются завоевать Кубок губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 05:56 2018-10-28T05:56:17+03:00

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В краевой столице проходит турнир по бильярду на Кубок губернатора края. На соревнования приехали сильнейшие спортсмены Дальнего Востока, в том числе и женщины, которые до этого не участвовали в соревнованиях. Сегодня, 28 октября, пройдут финалы чемпионата среди мужчин и женщин.

- Среди конкурсантов чемпион мира 2016 года Александр Сидоров из Бухары. Сейчас он живет в Хабаровске, поэтому решил добавить к кубку мэра дальневосточной столицы еще один трофей — кубок губернатора. За награду готов побороться и победитель первенства России Константин Мишатин. В прошлом году он завоевал главную награду чемпионата ДФО, обойдя более опытных соперников, - говорится в сообщении на сайте министерства физической культуры и спорта края.

Перед этими соревнованиями прошел турнир среди бильярдистов, с поражением опорно-двигательного аппарата. Победительницами в пул-8 стали Эльза Ким, Юлия Усова и Ольга Бадеха. Среди мужчин награду завоевал Сергей Семенов из Хабаровска, который несколько месяцев назад перенес сложнейшую операцию и долго восстанавливался. Этот турнир для него стал первым после операции. Второй отличившийся участник - комсомольчанин Павел Бокарев, обыгравший хабаровчанина Сергея Яна.