СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-28T08:54:28+03:00

Из-за циклона без электричества остались больше тысячи человек в Хабаровском крае Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Хабаровский край на этих выходных во власти циклона. Жители Советско-Гаванского, Тугуро-Чумиканского и Нанайского районов наблюдали сильные порывы ветра, которые порой достигали 28 метров в секунду. Из-за этого были кратковременные отключения электроэнергии, которые оперативно устраняли аварийные бригады электросетей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из-за большого количества перехлестов на линиях электропередачи было решено отключить электроэнергию в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района. Здесь без света остались 267 домов с населением более тысячи человек. Социально-значимые объекты сейчас подключены к резервным источникам электропитания. Теплоснабжение не нарушено.

По информации на 28 октября 2018 года, на аварийных участках работают бригады, устраняющие перехлесты проводов. Автомобильное движение и авиасообщение не нарушено. В связи с непогодой с 27 октября временно закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.