Пьяный лихач на Камчатке снес целый гараж

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-28T12:30:04+03:00

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На Камчатке прошел суд над 24-летним жителем поселка Оссора. Парень сел за руль пьяным и снес чужой гараж. По счастливой случайности, в этой аварии никто не пострадал, поэтому фигурант отделался минимальным наказанием – почти полтора года он проведет в тюрьме.

- Во время выяснилось, что в ночь с 20 на 21 августа 2018 года осужденный отмечал покупку автомобиля Toyota Land Cruiser 80. Изрядно выпив, он уселся за руль и отправился кататься по улицам поселка. В один прекрасный момент у него падает телефон и он нагибается, чтобы его поднять, продолжая жать на педаль газа. Он потерял контроль над дорогой, съехал в кювет и протаранил гараж, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В машине он находился не один, его пьяные пассажиры-приятели разбежались после аварии. Вместе с ними скрылся и водитель, однако ему пришлось вернуться, чтобы забрать телефон. Тут-то его и задержали полицейские.

Подсудимый признал вину и убеждал суд, что раскаялся. Возможно, он рассчитывал хоть как-то скостить срок, но грехи его прошлого не оставили ему шанса. Дело в том, что он ежегодно попадался на вождении в состоянии алкогольного опьянения и уже был судим за это. При чем последний приговор ему вынесли за месяц до аварии, только тогда у него было наказание, не связанное с лишением свободы. В 2018 году в списке его преступлений появилась кража. Учитывая эти проступки и не очень хорошую характеристику по месту жительства, суд отправил злодея в колонию строго режима. После освобождения он три года не сможет управлять транспортными средствами.

Решение суда в законную силу не вступило.