2018-10-28T11:48:38+03:00
Общество

Комсомольчане придумали новый способ мести горе-парковщикам

В городе Юности уже не первый раз закидывают машины мусором
Ольга КИВА
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Комсомольчане придумали новый способ мести горе-парковщикамКомсомольчане придумали новый способ мести горе-парковщикамФото: Социальные сети
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В социальной сети появилось видео машины, которую буквально закидали мусором. На кадрах видно, что машина припаркована рядом с мусорным контейнером и, по всей видимости, мешает мусоровозу подъехать и очистить контейнер. Жители окрестных домов решили проучить горе-парковщика и закидали его машину отходами. Возможно, отбросы на машине оказались благодаря мусоровозу. Доподлинно это неизвестно. На крыше и багажнике авто лежат пакеты с мусором. Судя по комментариям, этот автовладелец – не единственный в городе.

- Уже вторая машина, народный мститель разошелся, - пишет один из комментирующих.

- Ещё бы контейнер сверху положили, - вторит ему другой.

Однако среди отзывов находятся и те, кто пытается найти разумное объяснение происходящему. Одни говорят, что виной всему небольшая площадь дворовых территорий и водители просто вынуждены парковаться, как попало, другие предлагают поговорить с автовладельцем и объяснить ему, что он не прав.

Горожан убедительно просят выбирать места для парковки так, чтобы машина не мешала проезду других автомобилей и не загораживала подъезд мусоровоза к контейнерам.

dtp.kmsdtp.kms
Комсомольчане придумали новый способ мести горе-парковщикам
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