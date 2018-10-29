2018-10-29T03:35:47+03:00
Происшествия

Пожар в деревянном бараке в Хабаровске: горела квартира на втором этаже

Жильцы частично расселенного дома эвакуировались самостоятельно
Ольга КИВА
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Пожар в деревянном бараке в Хабаровске: горела квартира на втором этажеПожар в деревянном бараке в Хабаровске: горела квартира на втором этажеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Вчера утром, 28 октября, пожарные расчеты оперативно отправились на улицу Воронежскую — горела квартира на втором этаже в деревянном бараке. 16-квартирный дом частично расселен, но в нем еще проживали 18 человек, в том числе и дети. Жильцы самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на место происшествия отправились семь единиц техники и 31 человек личного состава. Также понадобилось участие оперативной группы ЦУКС МЧС России по Хабаровскому краю, полицейских, скорой помощи и сотрудников администрации города.

Огонь довольно быстро распространялся по деревянным конструкциям. Он перебрался на крышу дома и постепенно «поглощал» подъезд. Почти три часа огнеборцы пытались усмирить стихию и одержали в этой борьбе уверенную победу. В 14:20 огонь был полностью потушен. Во время происшествия никто не пострадал.

Причины пожара и виновных в происшествии сейчас устанавливают. Судьбу жилого дома и вопросы дальнейшего расселения жильцов решат в городской администрации.

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