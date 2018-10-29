2018-10-29T04:24:27+03:00
Общество

В Хабаровске отключили холодную воду почти в 20 домах

Причины неудобства — течь из водопроводного колодца и ремонтные работы
Ольга КИВА
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В Хабаровске отключили холодную воду почти в 20 домахВ Хабаровске отключили холодную воду почти в 20 домахФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевой столице сегодня, 29 октября, отключили холодную воду почти в 20 домах. Без водоснабжения остались дома №5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 на улице Жуковского, №3 и 4 на улице Энтузиастов, №4, 6, 8, 10, 12 на улице Ломоносова. В зданиях отключили воду из-за обнаруженной течи в водопроводном колодце. В домах №95, 97, 97а, 99 на улице Руднева водоснабжения нет из-за переврезки.

- Кроме того, без горячей воды остались жители квартала Пограничного. Неудобства связаны с прорывом водоснабжения, - сообщили в городской администрации.

По данным на 29 октября, в городе не работает 77 лифтов.

В минувшие сутки 95 единиц техники предприятий благоустройства работали на дорогах краевого центра, в том числе ночью 12 машин. Из города вывезли больше 40 кубометров мусора.

За сутки в краевой столице случилось 39 дорожных аварий, скорую помощь по номеру «03» горожане обращались 737 раз.

Сегодня на городских маршрутах работает 634 единицы общественного транспорта. Из них 39 трамваев, 20 троллейбусов, 575 автобусов. 73 автобуса курсируют на пригородных маршрутах.

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