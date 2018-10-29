2018-10-29T05:29:30+03:00
Экономика

Производство леса в Хабаровском крае сделают безотходным

Для этого в поселке Майский установили современный производственный комплекс
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Производство леса в Хабаровском крае сделают безотходнымПроизводство леса в Хабаровском крае сделают безотходнымФото: Правительство Хабаровского края
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Современный производственный комплекс реализуют в поселке Майском. Проектом занимается резидент Свободного порта Владивосток, который готов вложить в него около 70 миллионов рублей.

На данный момент в цехах устанавливают оборудование, выравнивают площадки, монтируют освещение. На предприятии планируют установить лесопильную линию для производства круглой древесины.

- Оборудование ожидается в декабре. Его доставят из города Кирова. Сотрудников будут обучать работе с техникой. При этом без отрыва от производства. Помощь им окажут приезжие специалисты, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

В планах инвестора расширить производство топливных гранул. Для этих целей в следующем году закупят дополнительное оборудование, а склад переоснастят под теплый цех.

Напомним, режим свободного порта Владивосток действует на территории Советско-Гаванского района с июля 2018 года.

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