Производство леса в Хабаровском крае сделают безотходным
Современный производственный комплекс реализуют в поселке Майском. Проектом занимается резидент Свободного порта Владивосток, который готов вложить в него около 70 миллионов рублей.
На данный момент в цехах устанавливают оборудование, выравнивают площадки, монтируют освещение. На предприятии планируют установить лесопильную линию для производства круглой древесины.
- Оборудование ожидается в декабре. Его доставят из города Кирова. Сотрудников будут обучать работе с техникой. При этом без отрыва от производства. Помощь им окажут приезжие специалисты, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.
В планах инвестора расширить производство топливных гранул. Для этих целей в следующем году закупят дополнительное оборудование, а склад переоснастят под теплый цех.
Напомним, режим свободного порта Владивосток действует на территории Советско-Гаванского района с июля 2018 года.