Хабаровские пловцы отправятся на Всероссийские состязания в Сыктывкар

СЕГОДНЯ 06:14 2018-10-29T06:14:24+03:00

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На мероприятие приехало около 100 участников из Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, отборочный тур объединил четыре клуба и спортивные школы Хабаровска. Большинство наград завоевали спортсмены ДЮСШ «Дельфин». В их копилке 33 медали, 14 из которых - золотые.

- По результатам соревнований сформирована сборная из 12 человек. Лидеры команды показали себя, как очень сильные спортсмены, поэтому в Сыктывкаре мы реально можем претендовать на медали в эстафетах, – говорит Сергей Остроушко, директор ДЮСШ «Дельфин». -Но еще не факт, что нас туда допустят. На словах обещание есть, ждем подтверждения на бумаге.

Всероссийские состязания в Сыктывкаре состоятся в начале декабря. Ближайшие соревнования по плаванию – международный турнир в Сербии стартует 1 ноября. Четыре спортсмена от ДЮСШ «Дельфин» отправятся туда, чтобы завоевать очередные награды.