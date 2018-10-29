На Камчатке наградили школьницу, спасшую от огня пятерых детей

СЕГОДНЯ 06:42 2018-10-29T09:18:20+03:00

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Накануне Главное управление МЧС по Камчатскому краю в торжественной обстановке наградило Карину Парышеву. Напомним, 15-летняя школьница две недели назад спасла пятерых детей от огня. Девочка вынесла из квартиры соседских детей, своих братьев и двух кошек, не дав им погибнуть в пожаре. Карине, которая продемонстрировала совсем не детскую отвагу и смелость, вручили благодарственное письмо за мужество, героизм, проявленные в условиях риска для жизни.

- Каждый человек по-своему ведет себя в экстремальной ситуации. Хочу отметить, что не каждый взрослый способен в таких условиях сориентироваться и совершить подвиг, - отметил Василий Кухтинов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В скором времени юную героиню представят к другой, более почетной награде - ведомственной медали. Все необходимые документы уже направили в департамент кадровой политики.