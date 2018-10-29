2018-10-29T09:23:15+03:00
Политика

Прапорщик в Хабаровском крае мылом наказал рядового за непослушание

Он ударил парня пакетом, в котором лежали бутылки с жидким мылом
Ольга КИВА
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Прапорщик в Хабаровском крае мылом наказал рядового за непослушаниеПрапорщик в Хабаровском крае мылом наказал рядового за непослушаниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае осудили прапорщика, избившего рядового. Это был его метод наказания подчиненного за то, что тот не разложил принадлежности для умывания в шкафчике, а собрал их все в полиэтиленовый пакет. Незатейливая упаковка и стала орудием мести в руках начальника.

- Осужденный схватил пакет с бутылками жидкого мыла и с силой ударил рядового по голове. Так военнослужащий хотел наказать солдата за непослушание. От одного удара у потерпевшего диагностировали ушибленную рану головы. Кроме того, начальник унизил честь и достоинство подчиненного, когда напал на него при сослуживцах, - прокомментировали в 57 военном следственном отделе СУ РФ ВВО.

Суд над жестоким прапорщиком, превысившим полномочия, прошел 17 октября. Фигуранта приговорили заплатить штраф в 50 тысяч рублей. При этом его не лишили права занимать определенную должность и заниматься определенной деятельностью его не лишили.

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