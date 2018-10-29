2018-10-29T08:26:13+03:00
Происшествия

Мать и сын пострадали в дорожной аварии в Хабаровске

Пострадавшие хотели перебежать дорогу в неположенном месте
Ольга КИВА
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Мать и сын пострадали в дорожной аварии в ХабаровскеМать и сын пострадали в дорожной аварии в ХабаровскеФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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На выходных в Хабаровске случилась авария, в которой пострадали молодая женщина и пятилетний ребенок. Происшествие произошло вечером 27 октября на Матвеевском шоссе, Пешеходы собирались перебежать дорогу в неположенном месте, при этом до «зебры» было рукой подать. Женщина и ребенок угодили под колеса Toyota Camry, которая в это время ехала по дороге в сторону улицы Кочнева.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, женщину пришлось госпитализировать. Прибывшие врачи диагностировали у нее закрытый перелом правой голени со смещением отломков. Пятилетний мальчик отделался синяками на руках и голове. Его будут лечить амбулаторно.

На данный момент известно, что решается вопрос о возбуждении административного дела. По предварительным данным, за рулем находился трезвый водитель, стаж вождения которого 14 лет.

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