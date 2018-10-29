2018-10-29T07:12:01+03:00
Происшествия

Циклон оставил без света жителей двух районов Хабаровского края

Аварийные бригады ведут восстановительные работы
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Циклон оставил без света жителей двух районов Хабаровского краяЦиклон оставил без света жителей двух районов Хабаровского краяФото: Алексей ФОКИН
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26 октября отключение электричества произошло в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района. Среди причин - порывистый ветер до 28 метров в секунду и перехлест проводов на ЛЭП. На сегодняшний день местная подстанция переведена в штатный режим. Однако, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, по-прежнему ресурс отсутствует в 60 жилых домах.

Также из-за планового ремонта на подстанции Дуки без электроснабжения остались порядка 1500 тысяч жильцов сотен домов в населенных пунктах Дуки и Болен Солнечного района. Все социально значимые объекты подключены к резервному источнику.

Движение по дорогам края, авиасообщение осуществляется без ограничений. Паромная переправа Ванино-Холмск временно закрыта из-за неблагоприятных погодных условий.

Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС Хабаровского края переведены в режим повышенной готовности.

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