«Ювелирно» сдала смену уборщица хабаровского кинотеатра

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-29T10:14:49+03:00

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Пропажу цепочки из драгоценного металла жительница краевого центра заметила после просмотра фильма. Она сразу обратилась к работнице заведения, которая вела уборку помещения. Последняя заверила, что не ничего не находила.

Следователи подробно изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к хищению украшения причастна уборщица.

- Ранее она привлекалась к уголовной ответственности. Женщина нашла вещь, когда мыла полы. Однако отдать хозяйке не решилась и спрятала к себе в карман, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - На следующий день фигурантка продала чужое имущество, а деньги потратила на собственные нужды.

Потерпевшая написала заявление в отдел полиции №4 УМВД России по Хабаровску. Ущерб, по ее оценке, составил 60 тысяч рублей. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о не выезде.