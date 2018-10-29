Гимнастки из Хабаровска взяли все высшие награды Кубка края

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-29T10:32:26+03:00

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Первые официальные соревнования в новом сезоне проходили в течение двух дней в Хабаровске, при этом медали разыгрывали только во взрослых разрядах - в первом спортивном, среди кандидатов в мастера и мастеров спорта в личном зачете и в групповых упражнениях.

Гимнасткам из краевого центра и Комсомольска-на-Амуре пришлось нелегко - в соревнования включили два вида новых элементов - скакалку и ленту - и хотя девочки, по признанию судей, немало ошибались в их выполнении, было видно, что юные спортсменки стараются изо всех сил. В итоге все высшие награды турнира завоевали гимнастки хабаровской спортивной школы «Олимпия», а абсолютной победительницей стала ее воспитанница Диана Крет. Ее подруги по команде - Линара Лотфулина и Ева Бовсуновская заняли второе и третье места по программе мастеров спорта.

- Программы были очень усложнены - и групповые, и личные упражнения, поэтому были и ошибки, но они исправятся в скором будущем, так как у спортсменок хороший потенциал, - рассказали в ДЮСШ «Олимпия». - Ко второму этапу отбора на первенство Дальнего Востока мы сможем уже увидеть стабильную команду.

Как отметили в учреждении, 31 октября, а также первого и второго ноября в СК «Олимпия» состоится еще один турнир по художественной гимнастике - открытое первенство города «Амурский ручеек», в котором примут участие не только гимнастки Хабаровского края, но и Cахалинской области, ЕАО и Приморского края.