2018-10-30T02:38:59+03:00
Происшествия

Пьяный сахалинец нагло угрожал полицейскому топором

До этого он упорно пытался зарубить своего приятеля
Ольга КИВА
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Пьяный сахалинец нагло угрожал полицейскому топоромПьяный сахалинец нагло угрожал полицейскому топоромФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Сахалине осудили дебошира, который напал на своего приятеля. Фигурант был сильно пьян, но, видимо, очень хотел выяснить отношения. С этой целью он заявился в гости к другу и требовал впустить его в дом, но получил отказ.

- Отступаться от своей цели он не собирался, поэтому всеми правдами и неправдами решил добраться до хозяина дома. Осужденный схватил топор и начал крушить окна. Это подействовало на потерпевшего и он выбрался из своего укрытия. Однако разговор не получился. Фигурант накинулся на приятеля с топором и норовил ударить его в голову, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Нападавший успел нанести три удара, но добить мужчину ему не удалось, тот вырвался и успел вызвать полицейских. Прибывшие стражи порядка застали злодея, размахивающего топором. На уговоры бросить орудие убийства он не поддался, а позже и вовсе нагло стал угрожать одному из полицейских.

Нервного жителя Александровск-Сахалинска уже осудили за покушение на убийство. По приговору он проведет шесть с половиной лет в колонии строгого режима.

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