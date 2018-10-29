Ночная гостья биробиджанца пропала вместе с его мобильным на следующий день после отдыха

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-29T11:11:21+03:00

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За помощью к полицейским обратился 34-летний житель Биробиджана, которого обокрали, пока он спал. До этого он приятно проводил время с девушкой. Как водится в таких случаях не обошлось и без алкоголя. Выпивали оба - и потерпевший, и девушка.

- Потом парень обнаружил, что его телефон разрядился и поставил его на зарядку, а сам через какое-то время пошел спать. Проснувшись утром, парень обнаружил, что гостья уже ушла, а телефон пропал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Потерпевший оценил ущерб почти в 12 с половиной тысяч рублей. Как позже выяснили полицейские, к похищению имущества причастна сама ночная гостья. Девушке всего 18 лет и она впервые оказалась фигуранткой уголовного дела. Подозреваемая призналась в содеянном, а также сама отдала телефон законному владельцу.

По данному факту проводится проверка.

Полицейские автономии призывают граждан внимательно относиться к своему имуществу и настоятельно рекомендуют не впускать в дом незнакомых и неблагонадежных гостей.