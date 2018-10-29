На Камчатке обсудили меры по спасению диких северных оленей

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-29T11:45:15+03:00

Популяция копытных за последние 40 лет сократилась с 20 тысяч особей до 500

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Проблему катастрофического вымирания диких северных оленей и зубров обсудили накануне на семинаре, который совместно организовали Кроноцкий и Мордовский заповедники. Эксперты говорят о том, что самый сильный урон диким стадам нанесло домашнее оленеводство, развитие которого в СССР началось примерно 40 лет назад - тогда диких оленей начали вытеснять с естественных мест обитания и даже отстреливать.

- К 2006 году численность этих копытных достигла отметки в две тысячи особей, после чего их занесли в красную книгу, - сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника. - Может так случиться, что наше поколение будет последним, кто видел диких оленей на Камчатке. Сейчас пришло время исправлять ошибки людей, которые привели к трагическим последствиям для популяции.

По итогам семинара участники среди мер по сохранению диких северных оленей особо выделили несколько: это применение фотоловушек для мониторинга популяции, радиоошейников, чтобы следить за животными с помощью спутников, создание спецпитомников и, конечно, усиление охраны на территориях, граничащих с заповедными.

СПРАВКА КП: Камчатский дикий северный олень - крупнейший в Евразии. До 80-х годов прошлого века Камчатку населяло свыше 20 тысяч диких северных оленей. Резкое сокращение численности началось в результате нерациональной охоты, браконьерства и развития инфраструктуры. В настоящее время популяция насчитывает всего 500 особей.