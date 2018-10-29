На Камчатке обсудили меры по спасению диких северных оленей
Проблему катастрофического вымирания диких северных оленей и зубров обсудили накануне на семинаре, который совместно организовали Кроноцкий и Мордовский заповедники. Эксперты говорят о том, что самый сильный урон диким стадам нанесло домашнее оленеводство, развитие которого в СССР началось примерно 40 лет назад - тогда диких оленей начали вытеснять с естественных мест обитания и даже отстреливать.
- К 2006 году численность этих копытных достигла отметки в две тысячи особей, после чего их занесли в красную книгу, - сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника. - Может так случиться, что наше поколение будет последним, кто видел диких оленей на Камчатке. Сейчас пришло время исправлять ошибки людей, которые привели к трагическим последствиям для популяции.
По итогам семинара участники среди мер по сохранению диких северных оленей особо выделили несколько: это применение фотоловушек для мониторинга популяции, радиоошейников, чтобы следить за животными с помощью спутников, создание спецпитомников и, конечно, усиление охраны на территориях, граничащих с заповедными.
СПРАВКА КП: Камчатский дикий северный олень - крупнейший в Евразии. До 80-х годов прошлого века Камчатку населяло свыше 20 тысяч диких северных оленей. Резкое сокращение численности началось в результате нерациональной охоты, браконьерства и развития инфраструктуры. В настоящее время популяция насчитывает всего 500 особей.