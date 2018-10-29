СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-29T12:10:35+03:00

На Камчатке уголовник вышел из колонии и убил «друга» по камере за прозвище «мусорский» Фото: Борис КОКУРИН

«Приятели» познакомились в тюрьме, где отбывали наказания за тяжкие преступления, но отношения, видимо, не задались еще там

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Происшествие случилось 24 октября в поселке Палана. Неподалеку от заброшенного дома по улице Имени 50-летия Камчатского комсомола 33-летний местный житель встретил своего старого «приятеля». А познакомились они в очень романтической обстановке - в колонии, где оба отбывали наказание за тяжкие преступления. Разговор сразу не задался.

Еще за колючей проволокой между мужчинами завязались напряженные отношения, поэтому при встрече расстаться по-доброму у них не получилось. Бывший уголовник назвал его «мусорским», а это, по мнению сельчанина - оскорбление. За эти слова мужчина избил 40-летнего врага и скрылся с места преступления. Через некоторое время тот скончался от асфиксии. Позже его труп нашла прохожая и позвонила в полицию.

- Подозреваемый в совершении преступления установлен в течение суток с момента обнаружения тела потерпевшего благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников следственного отдела по Тигильскому району и МО МВД России, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю. - Злоумышленник заключен под стражу.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить детали преступления.