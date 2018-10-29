Авиапассажир на Сахалине пытался увезти чужое добро

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-29T12:23:53+03:00

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В аэропорту на Сахалине задержали пассажира, обвиняемого в краже. Мужчина явно хотел покинуть пределы области как можно скорее, но, вы, ничего у него не получилось. Полицейские задержали бедолагу, а при обыске обнаружили у него чужой перстень и кожаную куртку.

- Искали фигуранта по заявлению одного из обитателей общежития. Заявитель сказал, что у него похитили имущество на 12 тысяч рублей. Во время следствия выяснилось, что к краже причастен жилец из соседней комнаты, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

В прошлом у 34-летнего фигуранта уже есть судимости. Свой план он придумывал недолго — просто дождался, когда потерпевший уйдет на работу, а потом забрался в его комнату. Похищенные вещи он собирался перепродать. Позже их у него изъяли и отдали законному владельцу. Против фигуранта завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается.