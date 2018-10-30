Житель Сахалина зарезал скандального сожителя своей дочери

СЕГОДНЯ 03:53 2018-10-30T03:54:24+03:00

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По данным следствия, убитый 27 октября сахалинец жил в Невельске в квартире с гражданской женой и ее родителями. День, в который произошло убийство, не задался с самого утра - сожитель скандалил, и матери его супруги пришлось вызвать полицию, которая увезла 32-летнего мужчину в отдел, где он пробыл один час. Однако визит к стражам порядка не только не утихомирил скандалиста, но еще больше настроил его против родственников жены.

- Вернувшись домой, потерпевший устроил дебош, начал оскорблять мать сожительницы, греметь мебелью, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области. - Услышав оскорбления в адрес своей жены-инвалида, в комнату вошел подозреваемый - отец сожительницы - начались взаимные оскорбления и словесная перепалка между мужчинами, в ходе которой подозреваемый схватил нож и ударил оппонента в грудь.

От полученной ножевой раны потерпевший скончался на месте, полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» в отношении отца сожительницы убитого. В настоящее время расследование еще продолжается - по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.