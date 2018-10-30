СЕГОДНЯ 01:29 2018-10-30T01:30:22+03:00

Погода в Хабаровске на 30 октября 2018 года: днем до +4 градусов, мокрый снег Фото: Никанор ШУЛЬЦ

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Пока ещё мощный тропосферный вихрь сохраняет свою власть над территорией. Ещё будут продолжатся осадки смешанного типа, то ли дождь, то ли уже снег. Поэтому будьте внимательны на дороге, там могут быть гололёдные явления.

Температурный фон потихоньку будет расти. Потому что рядом с западной стороны находится антициклон. Уже завтра он существенно подогреет воздух. К конце недели обещают +10.

В Биробиджане возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +7+9.

В Хабаровске небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +2+4. Уровень Амура у краевого центра 40 см. В ближайшие два дня без существенных изменений. Температура воды 5 градусов.

В Бикине небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +4+6.

В Советской Гавани и Ванино осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 16-21 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +7+9.

В Комсомольске-на-Амуре возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 13-18 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +5+7. Уровень Амура у Города Юности 30 см.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +5+7.

В Николаевске-на-Амуре возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +5+7. Уровень Амура в устье реки 133 см.

В Охотске без осадков. Веетр северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0+2.