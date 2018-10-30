СЕГОДНЯ 03:19 2018-10-30T03:20:01+03:00

Пожар в деревянной постройке в Хабаровске: в огне погиб человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В минувшие сутки, 29 октября, пожарные расчеты отправились на улицу Комсомольскую. Здесь горела деревянная постройка и подвал недостроенного дома. Огнеборцы отправились на место происшествия в 15:43 и почти через полтора часа полностью усмирили огненную стихию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, без человеческих жертв этот пожар не обошелся. Во время осмотра помещений огнеборцы обнаружили человека без признаков жизни. Личность погибшего еще не установили.

На месте происшествия работала оперативно-следственная группа и сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить виновного в произошедшем.

Всего в тушения пожара задействовали восемь человек и три единицы техники. В общей сложности, от огня пострадали 40 квадратных метров помещений.