2018-10-30T04:25:49+03:00
Происшествия

Пьяному биробиджанцу помогли упасть с лестницы

До этого мужчину избили, а его вещи выбросили из окна
Ольга КИВА
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Пьяному биробиджанцу помогли упасть с лестницыПьяному биробиджанцу помогли упасть с лестницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане перед судом предстанет 26-летний горожанин, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, парень сначала избил потерпевшего, а потом спустил его с лестницы. Хотя до этого инцидента они мирно выпивали в квартире обвиняемого.

Происшествие произошло в июне этого года. Задержанный и его гость познакомились накануне, прикупили алкоголь и отправились на квартиру обвиняемого. В какой-то момент они начали ссориться, хозяин жилья накинулся на гостя, стал бить его руками, ногами и палкой. Потом он вывел своего приятеля на лестницу и столкнул, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по ЕАО.

Вещи погибшего задержанный выбросил в окно. Чтобы отвести от себя подозрение, хозяин квартиры сам вызвал полицию и сказал, что обнаружил избитого мужчину. Полуживого мужчину доставили в больницу, где они скончался спустя сутки от закрытой черепно-мозговой травмы.

Нападавшего задержали и взяли под стражу. Сейчас фигурант ждет суда.

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