Рецидивист в Хабаровском крае украл ноутбук ради покупки алкоголя

СЕГОДНЯ 04:46 2018-10-30T04:46:55+03:00

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Житель Хабаровска однажды не досчитался в своей квартире целого ноутбука. Пропажу он оценил в 27 тысяч рублей. Со слов заявителя было известно, что накануне он гостил у своих знакомых и во время застолья выпивал. Позже после бурного отдыха неизвестный забрался в его жилье на улице Кирова и вынес технику.

- Как выяснилось во время расследования, вор проник в квартиру, открыв ее ключами. Главным подозреваемым в этом деле оказался 35-летний житель села Мирное. По версии следствия, он взял ключи, пока потерпевший отдыхал. Похищенный ноутбук он позже сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на спиртное, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленника задержали. Как оказалось, в его биографии уже были темные пятна — его пять раз привлекали к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и хранение наркотиков. Против мужчины в очередной раз возбудили уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. Фигурант дал признательные показания и написал явку с повинной. Похищенную технику пытаются найти, чтобы вернуть законному владельцу.