2018-10-30T04:46:55+03:00
Происшествия

Рецидивист в Хабаровском крае украл ноутбук ради покупки алкоголя

Технику он вынес из квартиры, которую открыл похищенными ключами
Ольга КИВА
Поделиться:
Рецидивист в Хабаровском крае украл ноутбук ради покупки алкоголяРецидивист в Хабаровском крае украл ноутбук ради покупки алкоголяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Житель Хабаровска однажды не досчитался в своей квартире целого ноутбука. Пропажу он оценил в 27 тысяч рублей. Со слов заявителя было известно, что накануне он гостил у своих знакомых и во время застолья выпивал. Позже после бурного отдыха неизвестный забрался в его жилье на улице Кирова и вынес технику.

- Как выяснилось во время расследования, вор проник в квартиру, открыв ее ключами. Главным подозреваемым в этом деле оказался 35-летний житель села Мирное. По версии следствия, он взял ключи, пока потерпевший отдыхал. Похищенный ноутбук он позже сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на спиртное, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленника задержали. Как оказалось, в его биографии уже были темные пятна — его пять раз привлекали к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и хранение наркотиков. Против мужчины в очередной раз возбудили уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. Фигурант дал признательные показания и написал явку с повинной. Похищенную технику пытаются найти, чтобы вернуть законному владельцу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельчанин из Хабаровского края плюнул в лицо судье
В Хабаровске поздравили абсолютных победителей чемпионата города по тхэквондо
Хабаровские военные не дали условным террористам захватить объекты
Изменилось расписание автобусов в Хабаровске на 5 ноября
Пьяному биробиджанцу помогли упасть с лестницы
Житель Сахалина зарезал скандального сожителя своей дочери
Пожар в деревянной постройке в Хабаровске: в огне погиб человек
Пьяный сахалинец нагло угрожал полицейскому топором
Погода в Хабаровске на 30 октября 2018 года: днем до +4 градусов, мокрый снег
Авиапассажир на Сахалине пытался увезти чужое добро
На Камчатке уголовник вышел из колонии и убил «друга» по камере за прозвище «мусорский»
На Камчатке обсудили меры по спасению диких северных оленей
Ночная гостья биробиджанца пропала вместе с его мобильным на следующий день после отдыха
Гимнастки из Хабаровска взяли все высшие награды Кубка края
Юристы бесплатно помогут семьям погибших хабаровских росгвардейцев
Опытный хабаровский водитель испугался аварии и сбежал, несмотря на перелом ноги
«Ювелирно» сдала смену уборщица хабаровского кинотеатра
Мать и сын пострадали в дорожной аварии в Хабаровске
Прапорщик в Хабаровском крае мылом наказал рядового за непослушание
Циклон оставил без света жителей двух районов Хабаровского края