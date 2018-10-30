2018-10-30T05:07:04+03:00
Общество

Изменилось расписание автобусов в Хабаровске на 5 ноября

Общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня
Ольга КИВА
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Изменилось расписание автобусов в Хабаровске на 5 ноябряИзменилось расписание автобусов в Хабаровске на 5 ноябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске готовятся отметить День народного единства, который в стране отмечают 4 ноября. Праздник выпадает на воскресенье, а значит автоматически продлевается на один будний день — 5 ноября будет выходной. В связи с этим в краевой столице изменилось и расписание движения общественного транспорта.

Как сообщили в городской администрации, автобусы, троллейдбусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня. Однако 5 ноября будет рабочим днем для сотрудников «Индустриальный парк «Авангард». Поэтому автобус №14-1, следующий от Комсомольской площади до садово-некоммерческого товарищества «Черемушки» и автобус №22, идущий от железнодорожного вокзала до улицы Шмаковская будут работать по расписанию буднего дня. Общественный транспорт будет выполнять рейсы следуя через остановку «Авангард».

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