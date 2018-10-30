В Хабаровске поздравили абсолютных победителей чемпионата города по тхэквондо

СЕГОДНЯ 06:23 2018-10-30T06:23:13+03:00

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В Хабаровске завершился чемпионат и первенство города по тхэквондо и фестиваль цветных поясов. Состязания объединили порядка 240 спортсменов. Каждый из участников рассчитывал получить заветную путевку на чемпионат края, однако получили ее только девять ребят. Абсолютными чемпионами турнира стали воспитанники ХКОО Тхэвондо «Торнадо» Хан Александр, Ча Данила, Лысяков Андрей, Дунаев Матвей, Коростелев Роман, Гродик Кирилл, Басюк Богдан, Матченко Анастасия и Горбунова Арина из клуба «Галактика-Таэквондо».

- Юные участники соревновались по новой программе - «Поинт-стоп». Дркго название «Демонстрация технических действий». Члены Жюри состязаний проверяли физическую, техническую и психологическую подготовку ребят. Это было нужно чтобы выбрать сильнейших для краевого чемпионата. Есть дети, которые прекрасно себя проявляют на тренировках, а на соревнованиях не справляются с волнением и проигрывают в первом же бою — говорится в сообщении ХКОО Тхэквондо «Торнадо».

Среди участников дети в возрасте 6-9 лет. В рамках новой программы проведения турнира юные участники не наносят удар, а обозначают его, и за это получают баллы. Такой подход помогает детям развиваться. Для сравнения, в классическом поединке юные спортсмены не всегда понимали, что от них требуется, поэтому начинали атакова, не задумываясь о том, как зарабатывать баллы, защищаться, уходить от ударов. Сталкиваясь с более опытными соперниками, они зачастую проигрывали. Соревнования по новой программе более наглядные. Коснулся ногой головы – заработал три балла, рукой – один. Дети начинают думать, двигаться, анализировать.

Чемпионат и первенство хабаровского края пройдет в январе 2019 года.