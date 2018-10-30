«Большой этнографический диктант» напишут в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-30T09:54:45+03:00

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В Хабаровском крае 2 ноября состоится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Впервые образовательный проект организуют во всех районах. Всего предусмотрено 29 площадок. Из них восемь откроются в краевом центре. Начнется меропритие в полдень. Для тех, кто не сможет прийти, предусмотрено онлайн-тестирование на официальном сайте акции miretno.ru.

- Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Итоги станут известны 10 ноября, публикация индивидуальных результатов 12 декабря, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Масштабная акция проводится в третий раз. В прошлом году в ней приняли участие 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. Средний балл по региону составил 17,5 баллов.

Напомним, 6 октября в Хабаровском крае состоялся региональный этап этнографического диктанта. Свои знания проверили 911 человек. Самый высокий результат - 29 баллов набрал житель района имени Полины Осипенко.