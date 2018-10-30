Сельчанин из Хабаровского края плюнул в лицо судье

СЕГОДНЯ 06:41 2018-10-30T06:41:20+03:00

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Жителя Хабаровского края обязали заплатить штраф за неуважение к суду. Мужчина остался недоволен вынесенным приговором и выразил это весьма в грубой форме — плюнул судье в лицо.

- Нарушитель порядка — житель поселка Переяславка в районе имени Лазо. Он находился в зале суда, как законный представитель несовершеннолетнего подсудимого. Плевок в лицо правоохранители расценили не просто как неуважение к суду, но и унижение чести и достоинства участника судебного заседания, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.

Против беспредельщика завели уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Во время следствия фигурант признал свою вину и осознал содеянное. По решению суда, сельчанин заплатит штраф в 15 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.