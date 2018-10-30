Наркотический трафик перекрыли в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-30T08:21:05+03:00

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На территории Хабаровского края перекрыли наркотический трафик. Среди участников группировки был 24-летний житель, при обыске которого нашли свыше трех граммов синтетического наркотика «скорость». Парня удалось задержать после того, как поступила информация о том, что на территорию региона железнодорожным транспортном доставляют крупные партии наркотических средств.

- Оперативники обследовали и квартиру подозреваемого в Комсомольске-на-Амуре. В помещении стражи порядка обнаружили около 11 граммов аналогичного вещества, - сообщают в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Позже выяснилось, что парень работал не один. Его подельники занимались сбытом запрещенных препаратов. Каждому из них была отведена конкретная роль. Одни расфасовывали наркотики и размещали крупные партии в тайниках, другие занимались мелкими дозами, которые обматывали изолентами разного цвета, обобзначающими вес наркотика. Задержанные придумывали разные способы сокрытия наркотиков, у одного из них транспортные полицейские обнаружили крупную партию,которая хранилась в маникюрном наборе.

В общей сложности стражи порядка изъяли у фигурантов чуть меньше двух килограммов наркотиков.Против задежанных завели уголовные дела. На время расследования четырех фигурантов взяли под стражу, двоих отпустили на волю под подписку о невыезде.