Пожилая хабаровчанка поплатилась жизнью за ругательства в адрес мужа

СЕГОДНЯ 07:48 2018-10-30T07:48:59+03:00

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Пенсионер из села Найхин оказался главным подозреваемым в убийстве собственной жены. Если его вина будет доказана, то это будет второе преступление на его совести.

- Как полагает следствие, все произошло в ночь с 21 на 22 июля. Подозреваемый и его жертва устроили застолье, как водится, выпивали. В какой-то момент супруги начали ругаться и женщина нецензурно обругала мужа. Мужчина разозлился и решил проучить обидчицу. Он схватил нож и ударил им погибшую в грудь. Ранение оказалось смертельным, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Задержанный признался в содеянном. На его счету уже есть одно убийство - 19 лет назад он напал на мужчину, к которому приревновал жену. На время следствия фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного против пенсионера, на данный моммент продолжается.