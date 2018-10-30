Госзакупщицу в Хабаровском крае обвиняют в хищении казенных денег

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-30T09:18:32+03:00

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Сотрудницу одного из медицинских учреждений Бикинского района подозревают в превышении служебных полномочий. 38-летняя жительница, занимая должность специалиста по госзакупкам, предоставляла подложные документы в Управление Федерального казначейства по краю. При этом она указывала фиктивные основания для перечисления средств на счета подконтрольных 18 организаций.

- У фигурантки был доступ к электронным цифровым подписям руководителя и главного бухгалтера, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Путем обмана она присвоила денежные средства организаций. Общий ущерб составил более 7,4 миллиона рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», передано в суд. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.