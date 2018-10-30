В Хабаровском крае почтили память жертв политических репрессий

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-30T10:03:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 октября, в Хабаровском крае прошла панихида в память о жертвах политических репрессий. После этого горожане и представители власти возложили цветы к стене Памяти, на которой сечены имена больше четырех тысяч пострадавших во время репрессий. Чуть позже цветы появились и у памятного знака возле Хабаровского государственного института культуры. В 30-40е годы на этом месте была большая пересыльная тюрьма.

- На долю этих людей выпали тяжелые испытания. Наш гражданский долг – хранить память о них и историческую правду. Это нужно для того, чтобы не повторять ошибок прошлого, - подчеркнул Сергей Фургал, глава региона.

Сейчас в краевой столице проживают почти пять тысяч человек, пострадавших от репрессий. Этим людям сейчас оказывают социальную поддержку, выделяя из бюджета больше 100 миллионов рублей ежегодно.